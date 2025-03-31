Первый зарубежный визит Трампа состоится после прекращения огня в Украине – Axios

Президент США собирается в Саудовскую Аравию, которая выступает посредником в переговорах по российско-украинской войне

Дональд Трамп (Фото: ANDY RAIN/EPA-EFE)

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в первой заграничной поездке после возвращения в Белый дом. Визит должен пройти после достижения перемирия в российско-украинской войне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух официальных лиц Соединенных Штатов.

О том, что Трамп планирует навестить Саудовскую Аравию, он сказал еще в начале марта.

"Я еду в Саудовскую Аравию. Обычно вы сначала едете в Великобританию", – сказал он.

По данным портала, потенциальная поездка уже обсуждается между чиновниками США и их саудовскими коллегами, в том числе в кулуарах переговоров о российско-украинской войне.

Собеседник Axios, знающий детали потенциального визита, сообщил, что саудиты хотят, чтобы визит состоялся после достижения перемирия между Россией и Украиной.

Саудовская Аравия – главный посредник в переговорах о прекращении огня между США и Украиной и США и Россией.

Собеседник портала сообщил, что одной из дат визита было 28 апреля, но его перенесли. Текущий план предусматривает поездку Трампа в Саудовскую Аравию в середине мая.

Первый зарубежный визит на первом президентском сроке Трамп также совершил в Саудовскую Аравию.