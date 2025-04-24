Трамп может встретиться с Путиным в мае, но не на параде
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться диктатором РФ Владимиром Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае. Об этом сообщает CNN.
О своих планах Трамп рассказал во время общения с медиа в Овальном кабинете. Он ответил на вопрос журналиста, планирует ли он встречу с главой Кремля в Саудовской Аравии.
"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы с ним встретимся вскоре после этого", – сказал Трамп.
Визит президента США на Ближний Восток запланирован на 13-16 мая. Он станет второй заграничной поездкой Трампа на втором сроке после запланированного визита в Рим на похороны Папы Франциска 26 апреля.
Ранее сообщалось, что визит в Саудовскую Аравию возможен после достижения перемирия между Россией и Украиной. На этом настаивали саудиты, являющиеся посредниками в переговорах о прекращении огня между США и Украиной и США и Россией.
- Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии начались 11 марта.
- По результатам Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня, при условии принятия и одновременного исполнения РФ.
- 23 марта в Саудовской Аравии началась вторая встреча украинской и американской делегаций.
- На следующий день США начали переговоры с Россией.
- По итогам США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море.