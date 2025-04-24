Трамп может встретиться с Путиным в мае, но не на параде

Дональд Трамп (Фото: CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться диктатором РФ Владимиром Путиным вскоре после своей поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты в мае. Об этом сообщает CNN.

О своих планах Трамп рассказал во время общения с медиа в Овальном кабинете. Он ответил на вопрос журналиста, планирует ли он встречу с главой Кремля в Саудовской Аравии.

"Это возможно, но, скорее всего, нет. Я думаю, мы с ним встретимся вскоре после этого", – сказал Трамп.

Визит президента США на Ближний Восток запланирован на 13-16 мая. Он станет второй заграничной поездкой Трампа на втором сроке после запланированного визита в Рим на похороны Папы Франциска 26 апреля.

Ранее сообщалось, что визит в Саудовскую Аравию возможен после достижения перемирия между Россией и Украиной. На этом настаивали саудиты, являющиеся посредниками в переговорах о прекращении огня между США и Украиной и США и Россией.