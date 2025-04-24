С начала полномасштабной войны Россия убила 13 000 гражданских украинцев – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram премьера)

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска убили 13 000 гражданских украинцев, из которых 618 – дети. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ежедневно Россия наносит Украине кровавые раны. Целит в наши мирные города и села. Кривой Рог, Сумы, Днепр, Одесса. Ночью враг запустил дроны и ракеты по Киеву", – написал глава правительства.

По его словам, с начала большой войны войска РФ убили 13 000 гражданских, из них 618 детей. Кроме того, оккупационная армия совершила 1700 атак на школы, более 780 атак – на больницы, свыше 30 массированных и сотни меньших атак — на украинскую энергетику.