Від початку повномасштабної війни Росія убила 13 000 цивільних українців – Шмигаль
Від початку повномасштабної війни російські окупаційні війська вбили 13 000 цивільних українців, з яких 618 – діти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву", – написав глава уряду.
За його словами, з початку великої війни війська РФ вбили 13 000 цивільних, з них 618 дітей. Крім того, окупаційна армія здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак — на лікарні, більш як 30 масованих і сотні менших атак — на українську енергетику.
- У ніч проти 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного й морського базування, а також ударними БпЛА типу "шахед" та дронами-імітаторами інших типів. Загалом Росія атакувала Україну 215 повітряними цілями.
- Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей. Ще до 10 осіб шукають під завалами зруйнованих будинків.