Від початку повномасштабної війни Росія убила 13 000 цивільних українців – Шмигаль

Денис Шмигаль (Фото: Telegram прем'єра)

Від початку повномасштабної війни російські окупаційні війська вбили 13 000 цивільних українців, з яких 618 – діти. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву", – написав глава уряду.

За його словами, з початку великої війни війська РФ вбили 13 000 цивільних, з них 618 дітей. Крім того, окупаційна армія здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак — на лікарні, більш як 30 масованих і сотні менших атак — на українську енергетику.