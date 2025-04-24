Клименко уточнив кількість загиблих у Києві: не дев'ять, а вісім

Рештки тіл, які виявили на місці удару РФ по Києву, сприйняли за дев'яту загиблу людину, заявив глава МВС

Наслідки удару РФ по Києву (Фото: ДСНС)

Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, а не дев'ять, як повідомлялося раніше. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає кореспондентка hromadske.

За його словами, рештки тіл, які виявили на місці удару, сприйняли за дев'яту загиблу людину. Останки передали на експертизу.

Міністр також повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє дітей з однієї родини, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Рятувальні служби продовжують роботу на місці обстрілу у Святошинському районі Києва. За словами Клименка, рятувальники вже перевірили всі квартири в пошкоджених будинках, в них не виявили загиблих чи поранених. Однак решта мешканців зруйнованого будинку все ще перебувають під завалами.

"Ми чуємо дзвінки мобільних телефонів з-під завалів. Усе вказує, що там залишаються тіла загиблих. Можливо, й живих <...> Ми говоримо попередньо про пошук іще до 10 людей", – сказав він.