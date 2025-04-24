Клименко уточнил количество погибших в Киеве: не девять, а восемь
В результате российской атаки на Киев погибли восемь человек, а не девять, как сообщалось ранее. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает корреспондент hromadske.
По его словам, остатки обнаруженных на месте удара тел восприняли за девятого погибшего человека. Их передали на экспертизу.
Министр также сообщил, что в результате атаки погибли двое детей из одной семьи, но эта информация требует дополнительного подтверждения.
Спасательные службы продолжают работу на месте обстрелов в Святошинском районе Киева. По словам Клименко, спасатели уже проверили все квартиры в поврежденных домах, в них не обнаружили погибших или раненых. Однако остальные жители разрушенного дома все еще находятся под завалами.
"Мы слышим звонки мобильных телефонов из-под завалов. Все указывает, что там остаются тела погибших. Возможно и живых <...> Мы говорим предварительно о поиске еще до 10 человек", – сказал он.
- В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.
- Больше всего пострадал Киев.
- Из-под завалов в Святошинском районе столицы достали живого мужчину, пролежавшего там более шести часов.