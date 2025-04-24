Клименко уточнил количество погибших в Киеве: не девять, а восемь

Остатки тел, которые обнаружили на месте удара РФ по Киеву, восприняли за девятого погибшего человека, заявил глава МВД

Последствия удара РФ по Киеву (Фото: ГСЧС)

В результате российской атаки на Киев погибли восемь человек, а не девять, как сообщалось ранее. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает корреспондент hromadske.

По его словам, остатки обнаруженных на месте удара тел восприняли за девятого погибшего человека. Их передали на экспертизу.

Министр также сообщил, что в результате атаки погибли двое детей из одной семьи, но эта информация требует дополнительного подтверждения.

Спасательные службы продолжают работу на месте обстрелов в Святошинском районе Киева. По словам Клименко, спасатели уже проверили все квартиры в поврежденных домах, в них не обнаружили погибших или раненых. Однако остальные жители разрушенного дома все еще находятся под завалами.

"Мы слышим звонки мобильных телефонов из-под завалов. Все указывает, что там остаются тела погибших. Возможно и живых <...> Мы говорим предварительно о поиске еще до 10 человек", – сказал он.