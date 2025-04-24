Трамп заявив, що йому вдалося домовитися з РФ. Але "думав, що із Зеленським буде простіше"
Президент США Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Вашингтону нібито вдалося досягти угоди з Москвою щодо завершення війни проти України. Тепер, за його словами, потрібно домовитися з президентом Володимиром Зеленським.
На думку Трампа, Росія "готова до укладання угоди" про мир.
"І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським. Я думав, що із Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше", – висловився американський президент.
Трамп висловив сподівання, що Зеленський і диктатор РФ Путін домовляться, "бо я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей".
"У мене немає фаворитів. Я не хочу мати фаворитів. Я просто хочу, щоб угода була підписана. Ми повинні змусити двох людей, двох сильних людей, двох розумних людей домовитися. І як тільки вони погодяться, вбивства припиняться", – підсумував очільник Білого дому.
- 22 квітня 2025 року в Європі озвучили США свої "червоні лінії" щодо угоди між Україною та Росією, повідомив глава МЗС Франції.
- 23 квітня Axios повідомляло, що мирний план Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмову України від НАТО. Документ подано як "останню ініціативу" лідера США.
- Того ж дня держсекретар США Рубіо заявив, що Вашингтон сьогодні краще розуміє позицію Росії щодо завершення війни проти України.