Трамп заявив, що йому вдалося домовитися з РФ. Але "думав, що із Зеленським буде простіше"

Американський президент наголосив, що у нього немає фаворитів між Україною та Росією, він "просто хоче завершити війну"

Дональд Трамп в Овальному кабінеті (Фото: ЕРА/Samuel Corum)

Президент США Дональд Трамп у спілкуванні з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Вашингтону нібито вдалося досягти угоди з Москвою щодо завершення війни проти України. Тепер, за його словами, потрібно домовитися з президентом Володимиром Зеленським.

На думку Трампа, Росія "готова до укладання угоди" про мир.

"І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським. Я думав, що із Зеленським буде легше домовитися. Поки що це складніше", – висловився американський президент.

Трамп висловив сподівання, що Зеленський і диктатор РФ Путін домовляться, "бо я хочу врятувати ситуацію, і, як ви знаєте, ми витратили багато грошей, але йдеться про долю багатьох людей".

"У мене немає фаворитів. Я не хочу мати фаворитів. Я просто хочу, щоб угода була підписана. Ми повинні змусити двох людей, двох сильних людей, двох розумних людей домовитися. І як тільки вони погодяться, вбивства припиняться", – підсумував очільник Білого дому.