Унаслідок російської комбінованої атаки на столицю у ніч проти 24 квітня загинули восьмеро людей, понад 70 постраждали

Наслідки удару РФ по Києву (Фото: ДСНС)

У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби, повідомив мер Віталій Кличко. У ніч проти 24-го російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по столиці, вбивши вісьмох людей.

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"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав міський голова.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 77 – постраждали. Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни вбили двох дітей з однієї родини, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Під завалами продовжують пошуки людей.