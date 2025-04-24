У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
Наслідки удару РФ по Києву (Фото: ДСНС)

У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби, повідомив мер Віталій Кличко. У ніч проти 24-го російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по столиці, вбивши вісьмох людей.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав міський голова.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 77 – постраждали. Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни вбили двох дітей з однієї родини, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Під завалами продовжують пошуки людей.

  • З-під завалів у Святошинському районі столиці дістали живого чоловіка, який пролежав там понад шість годин.
  • Прем'єр Шмигаль 24 квітня повідомив, що з початку повномасштабної війни РФ вбила 13 000 цивільних українців, з яких 618 – діти.
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