У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби, повідомив мер Віталій Кличко. У ніч проти 24-го російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по столиці, вбивши вісьмох людей.
"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", – написав міський голова.
Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 77 – постраждали. Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни вбили двох дітей з однієї родини, але ця інформація потребує додаткового підтвердження.
Під завалами продовжують пошуки людей.
- З-під завалів у Святошинському районі столиці дістали живого чоловіка, який пролежав там понад шість годин.
- Прем'єр Шмигаль 24 квітня повідомив, що з початку повномасштабної війни РФ вбила 13 000 цивільних українців, з яких 618 – діти.