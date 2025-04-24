"Владимир, остановись!" Трамп обратился к Путину после комбинированной атаки на Киев
Президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Владимира Путина "остановиться" после того, как Россия совершила комбинированную атаку на Киев в ночь на 24 апреля Сообщения соответствующего содержания он опубликовал в Truth Social.
Трамп подчеркнул, что он "не удовлетворен российскими обстрелами Киева". По его словам, эти атаки "не были необходимы" и произошли "несвоевременно".
"Владимир, остановись! 5000 солдат еженедельно погибают. Заключим мирное соглашение!", – обратился Трамп к российскому диктатору.
В результате российской атаки на Киев погибли восемь человек, еще 77 – пострадали. Как сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко, россияне убили двоих детей из одной семьи.
- Из-под завалов в Святошинском районе столицы достали живого мужчину, пролежавшего там более шести часов.
- Премьер Шмыгаль 24 апреля сообщил, что с начала полномасштабной войны РФ убила 13 000 гражданских украинцев, из которых 618 – дети.