"Володимире, зупинись!" Трамп звернувся до Путіна після комбінованої атаки на Київ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна "зупинитися" після того, як Росія здійснила комбіновану атаку на Київ у ніч проти 24 квітня. Допис відповідного змісту він опублікував у Truth Social.

Трамп наголосив, що він "не задоволений російськими обстрілами Києва". За його словами, ці атаки "не були необхідними" і сталися "невчасно".

"Володимире, зупинись! 5000 солдатів щотижня гинуть. Укладімо мирну угоду!" – звернувся Трамп до російського диктатора.

Унаслідок російської атаки на Київ загинули восьмеро людей, ще 77 – постраждали. Як повідомляв міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, росіяни вбили двох дітей з однієї родини. Пізніше президент Володимир Зеленський додав, що це були брат і сестра.

З-під завалів у Святошинському районі столиці дістали живого чоловіка, який пролежав там понад шість годин.

Прем'єр Шмигаль 24 квітня повідомив, що з початку повномасштабної війни РФ вбила 13 000 цивільних українців, з яких 618 – діти.