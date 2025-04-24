Президент ПАР говорив з Трампом і Путіним перед зустріччю із Зеленським

Сиріл Рамафоса заявив, що ПАР та Росія домовилися разом працювати над пошуком мирного шляху завершення війни

Сиріл Рамафоса (Фото: ЕРА)

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса мав телефонні розмови з американським колегою Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним перед візитом Володимира Зеленського до країни. Про це він заявив на пресконференції з українським президентом.

"Я мав можливість спілкуватися із президентом Трампом сьогодні зранку для обговорення мирного процесу в Україні. Ми обидва погодилися, що війну необхідно завершити якомога швидше", – сказав Рамафоса.

Південноафриканський лідер зазначив, що домовився з Трампом про зустріч. За словами Рамафоси, вони збираються обговорити "ті чи інші речі, пов'язані з двосторонніми відносинами країн".

Крім того, раніше цього тижня Рамафоса провів телефонну розмову з Путіним.

"Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", – підсумував він.