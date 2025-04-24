Президент ПАР говорив з Трампом і Путіним перед зустріччю із Зеленським
Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса мав телефонні розмови з американським колегою Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним перед візитом Володимира Зеленського до країни. Про це він заявив на пресконференції з українським президентом.
"Я мав можливість спілкуватися із президентом Трампом сьогодні зранку для обговорення мирного процесу в Україні. Ми обидва погодилися, що війну необхідно завершити якомога швидше", – сказав Рамафоса.
Південноафриканський лідер зазначив, що домовився з Трампом про зустріч. За словами Рамафоси, вони збираються обговорити "ті чи інші речі, пов'язані з двосторонніми відносинами країн".
Крім того, раніше цього тижня Рамафоса провів телефонну розмову з Путіним.
"Ми заявили про готовність працювати разом над пошуком мирного шляху завершення конфлікту в Україні", – підсумував він.
- Зеленський із ночі 24 квітня перебуває з візитом у ПАР.
- Президент анонсував, що під час зустрічі з Рамафосою проінформує його про ситуацію в Україні, наголошуючи на необхідності негайного та безумовного припинення вогню.