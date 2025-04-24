Зеленський уперше прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки – фото
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський у ніч проти 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки. Там він збирається зустрітися з президентом країни Сирілом Рамафосою.

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

"Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", – додав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Володимир Зеленський/Telegram
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Володимир ЗеленськийвійнаПівденно-Африканська РеспублікаСиріл Рамафоса