Зеленський уперше прибув з візитом до Південно-Африканської Республіки – фото

Візит українського президента до країни був анонсований ще на початку березня

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський у ніч проти 24 квітня прибув до Південно-Африканської Республіки. Там він збирається зустрітися з президентом країни Сирілом Рамафосою.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки", – йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, Україна розраховує на дієву участь ПАР у міжнародній коаліції для повернення тисяч викрадених Росією українських дітей.

"Обов’язково зміцнимо й наші культурні та освітні зв’язки", – додав глава держави.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Візит Зеленського до ПАР був анонсований речником південноафриканського президента ще на початку березня 2025-го.

У 2023 році Рамафоса привіз до Києва свій "мирний план" із 10 пунктів. Згодом він підтримав китайсько-бразильський план.