Речник президента ПАР анонсував візит Зеленського до країни у квітні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У квітні президент Володимир Зеленський, ймовірно, відвідає Південно-Африканську Республіку з офіційним візитом, щоб обговорити зусилля щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на речника президента ПАР Вінсента Магвенью.

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Зеленський зустрінеться з президентом ПАР Сирілом Рамафосою 10 квітня, заявив речник.

Він додав, що візит є продовженням поточних домовленостей Рамафоси із Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним "щодо інклюзивного мирного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією та Україною".

У матеріалі йдеться, що Південна Африка оголошувала про свою нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Рамафоса два роки тому очолив мирну ініціативу шести африканських країн, але вона не дала результатів.

Bloomberg також зазначає, що Зеленський і Рамафоса зустрінуться у той момент, коли намагаються налагодити відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський провів невдалу зустріч із Трампом у Білому домі тиждень тому, тоді як лідер Південної Африки сварився з американським президентом через експропріацію землі та зовнішню політику.

LIGA.net звернулася за коментарем до речника Зеленського Сергія Никифорова, але відповіді на момент публікації новини не отримала.

6 березня 2025 року Зеленський повідомив, що 10 березня заплановано його візит до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадковим принцом Мухаммедом ібн Салманом.

Після цього українська команда залишиться у країні для роботи з американськими партнерами.