Спикер президента ЮАР анонсировал визит Зеленского в страну в апреле

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В апреле президент Владимир Зеленский, вероятно, посетит Южно-Африканскую Республику с официальным визитом, чтобы обсудить усилия по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на спикера президента ЮАР Винсента Магвенью.

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Зеленский встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 10 апреля, заявил спикер.

Он добавил, что визит является продолжением текущих договоренностей Рамафосы с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной".

В материале говорится, что Южная Африка объявляла о своей нейтральной позиции по поводу войны РФ против Украины. Рамафоса два года назад возглавил мирную инициативу шести африканских стран, но она не принесла результатов.

Bloomberg также отмечает, что Зеленский и Рамафоса встретятся в тот момент, когда пытаются наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский провел неудачную встречу с Трампом в Белом доме неделю назад, в то время как лидер Южной Африки ссорился с американским президентом из-за экспроприации земли и по поводу внешней политики.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру Зеленского Сергею Никифорову, но ответа на момент публикации новости не получила.

6 марта 2025 года Зеленский сообщил, что 10 марта запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.

После этого украинская команда останется в стране для работы с американскими партнерами.