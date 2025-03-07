Спикер президента ЮАР анонсировал визит Зеленского в страну в апреле
В апреле президент Владимир Зеленский, вероятно, посетит Южно-Африканскую Республику с официальным визитом, чтобы обсудить усилия по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на спикера президента ЮАР Винсента Магвенью.
Зеленский встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 10 апреля, заявил спикер.
Он добавил, что визит является продолжением текущих договоренностей Рамафосы с Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной".
В материале говорится, что Южная Африка объявляла о своей нейтральной позиции по поводу войны РФ против Украины. Рамафоса два года назад возглавил мирную инициативу шести африканских стран, но она не принесла результатов.
Bloomberg также отмечает, что Зеленский и Рамафоса встретятся в тот момент, когда пытаются наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Зеленский провел неудачную встречу с Трампом в Белом доме неделю назад, в то время как лидер Южной Африки ссорился с американским президентом из-за экспроприации земли и по поводу внешней политики.
LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру Зеленского Сергею Никифорову, но ответа на момент публикации новости не получила.
- 6 марта 2025 года Зеленский сообщил, что 10 марта запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
- После этого украинская команда останется в стране для работы с американскими партнерами.