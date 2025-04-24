Зеленский впервые прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику – фото
Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику. Там он собирается встретиться с президентом страны Сирилом Рамафосой.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.

"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", – добавил глава государства.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
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Владимир ЗеленскийвойнаСирил РамафосаЮжно-Африканская Республика