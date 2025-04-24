Зеленский впервые прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику – фото

Визит украинского президента в страну был анонсирован еще в начале марта

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику. Там он собирается встретиться с президентом страны Сирилом Рамафосой.

"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", – говорится в сообщении.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.

"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", – добавил глава государства.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Визит Зеленского в ЮАР был анонсирован спикером южноафриканского президента еще в начале марта 2025-го.

В 2023 году Рамафоса привез в Киев свой "мирный план" из 10 пунктов. Впоследствии он поддержал китайско-бразильский план.