Зеленский впервые прибыл с визитом в Южно-Африканскую Республику – фото
Президент Владимир Зеленский в ночь на 24 апреля прибыл в Южно-Африканскую Республику. Там он собирается встретиться с президентом страны Сирилом Рамафосой.
"Готовимся к важным встречам в ЮАР с Президентом Сирилом Рамафосой и представителями политических, общественных и студенческих сообществ стран Африки", – говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на действенное участие ЮАР в международной коалиции для возвращения тысяч похищенных Россией украинских детей.
"Обязательно укрепим и наши культурные и образовательные связи", – добавил глава государства.
- Визит Зеленского в ЮАР был анонсирован спикером южноафриканского президента еще в начале марта 2025-го.
- В 2023 году Рамафоса привез в Киев свой "мирный план" из 10 пунктов. Впоследствии он поддержал китайско-бразильский план.