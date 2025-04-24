"Припинення ударів потрібне негайно". Зеленський розкрив мету візиту до ПАР
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою поінформує його про ситуацію в Україні, наголошуючи на необхідності негайного та безумовного припинення вогню. Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Сьогодні поінформую Президента ПАР Рамафосу, який головує в "Групі двадцяти", про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль. Припинення ударів потрібне негайно й безумовно", – сказав Зеленський.
Крім того, Україна розраховує на допомогу ПАР у гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей.
"Частину програми цього візиту скасовую та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертаюсь в Україну. Міністр закордонних справ України проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію", – сказав український президент.
- Зеленський із ночі перебуває з візитом у ПАР.
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- Найбільше постраждав Київ. Підтверджено загибель дев'ятьох людей.
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