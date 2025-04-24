"Прекращение ударов нужно немедленно". Зеленский раскрыл цель визита в ЮАР
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой проинформирует его о ситуации в Украине, отмечая необходимость немедленного и безусловного прекращения огня. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно", – сказал Зеленский.
Кроме того, Украина рассчитывает на помощь ЮАР в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей.
"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", – сказал украинский президент.
- Зеленский с ночи находится с визитом в ЮАР.
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