"Прекращение ударов нужно немедленно". Зеленский раскрыл цель визита в ЮАР

Президент с ночи находится с визитом в Южно-Африканской Республике, где должен провести встречу с местным коллегой Сирилом Рамафосой

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой проинформирует его о ситуации в Украине, отмечая необходимость немедленного и безусловного прекращения огня. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня проинформирую Президента ЮАР Рамафосу, который председательствует в "Группе двадцати", о ситуации и нашей потребности в активизации глобальных дипломатических усилий. Прекращение ударов нужно немедленно и безусловно", – сказал Зеленский.

Кроме того, Украина рассчитывает на помощь ЮАР в гуманитарных вопросах – в возвращении наших пленных и похищенных Россией украинских детей.

"Часть программы этого визита отменяю и после встречи с Президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину. Министр иностранных дел Украины проведет все необходимые встречи в ЮАР, чтобы полностью проинформировать политических и общественных лидеров страны о ситуации", – сказал украинский президент.