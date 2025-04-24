Число погибших в Киеве выросло до 10 человек – фото
По состоянию на 16:45 количество погибших в результате атаки по Киеву выросло до 10 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В 16:29 спасатели сообщили, что деблокировали из-под завалов дома тело погибшей девушки 27 лет. Впоследствии они достали еще одно тело погибшего, но не уточнили, кто именно это был.
Также сообщалось о 90 пострадавших в результате вражеского удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В ночь на 24 апреля Россия устроила массированную комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадал Киев – разрушен дом в Святошинском районе столицы.
- 24 апреля в Воздушных силах сообщили, что враг для комбинированной атаки использовал "Калибры", "Искандеры", Х-101 – всего 70 ракет и 145 БпЛА.
- В Киеве из-под завалов достали живого мужчину, который пролежал под завалами более шести часов.
- 25 апреля в Киеве объявили днем траура. Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США, а Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того остановиться.