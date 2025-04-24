Число погибших в Киеве выросло до 10 человек – фото

Разбор завалов в Киеве (Фото: ГСЧС)

По состоянию на 16:45 количество погибших в результате атаки по Киеву выросло до 10 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В 16:29 спасатели сообщили, что деблокировали из-под завалов дома тело погибшей девушки 27 лет. Впоследствии они достали еще одно тело погибшего, но не уточнили, кто именно это был.

Также сообщалось о 90 пострадавших в результате вражеского удара. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 24 апреля Россия устроила массированную комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадал Киев – разрушен дом в Святошинском районе столицы.

Разбор завалов (Фото: ГСЧС)

Разбор завалов (Фото: ГСЧС)