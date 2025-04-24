Кількість загиблих у Києві зросла до 12 осіб – фото

Кількість загиблих у Києві зросла до 12 осіб – фотодоповнено
Станом на 16:45 кількість загиблих внаслідок атаки по Києву зросла до 10 осіб. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
О 16:29 рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів будинку тіло загиблої дівчини 27 років. Згодом вони дістали ще одне тіло загиблого, але не уточнили, хто саме це був.
Також повідомлялося про 90 постраждалих внаслідок ворожого удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
ДОПОВНЕНО О 17:45. Рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів тіла ще двох людей. Кількість загиблих зросла до 12 осіб.
У ніч проти 24 квітня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на українські міста. Найбільше постраждав Київ – зруйновано будинок у Святошинському районі столиці.
- 24 квітня у Повітряних силах повідомили, що ворог для комбінованої атаки використав "Калібри", "Іскандери", Х-101 – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- У Києві з-під завалів дістали живого чоловіка, який пролежав під руїнами понад шість годин.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби. Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США, а Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того зупинитися.