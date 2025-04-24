Кількість загиблих у Києві зросла до 12 осіб – фото

Розбір завалів у Києві (Фото: ДСНС)

Станом на 16:45 кількість загиблих внаслідок атаки по Києву зросла до 10 осіб. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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О 16:29 рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів будинку тіло загиблої дівчини 27 років. Згодом вони дістали ще одне тіло загиблого, але не уточнили, хто саме це був.

Також повідомлялося про 90 постраждалих внаслідок ворожого удару. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

ДОПОВНЕНО О 17:45. Рятувальники повідомили, що деблокували з-під завалів тіла ще двох людей. Кількість загиблих зросла до 12 осіб.

Дістали ще двох загиблих людей (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 квітня Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на українські міста. Найбільше постраждав Київ – зруйновано будинок у Святошинському районі столиці.

Розбір завалів (Фото: ДСНС)

Розбір завалів (Фото: ДСНС)