Зеленський: Росія могла атакувати Київ ракетою з КНДР, перевіряємо це
За попередньою інформацією, росіяни під час масованої атаки по Україні, зокрема, по Києву, застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, наразі українські спецслужби перевіряють усі деталі. В разі, якщо виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна, зазначив Зеленський.
"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", – зазначив президент.
Він повідомив, що у Києві триває рятувальна операція у Святошинському районі, де росіяни зруйнували багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 100 постраждалих.
Зеленський підкреслив, що жодна країна не повинна залишатися наодинці проти таких загроз і нагадав, що під час масованого удару по містах 24 квітня Росія використала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів.
За словами президента, потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Кремль має піти на повне та безумовне припинення ударів.
"Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться... І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає", – зазначив Зеленський.
Перед цим Reuters із посиланням на інформацію від співрозмовника в українських військових колах повідомляло, що Росія вдарила по Києву ракетою, отриманою від Північної Кореї. Ймовірно, йдеться про KN-23.
- 24 квітня у Повітряних силах повідомили, що ворог для комбінованої атаки використав "Калібри", "Іскандери", Х-101 – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- У Києві з-під завалів дістали живого чоловіка, який пролежав під руїнами понад шість годин.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби. Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США, а Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того зупинитися.
- Станом на 18:00 повідомлялося про 12 загиблих осіб. Рятувальники залучили роботизовану техніку до аварійно-рятувальних робіт у Святошинському районі.