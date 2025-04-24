Зеленський: Росія могла атакувати Київ ракетою з КНДР, перевіряємо це

Розбір завалів у Києві (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

За попередньою інформацією, росіяни під час масованої атаки по Україні, зокрема, по Києву, застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, наразі українські спецслужби перевіряють усі деталі. В разі, якщо виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна, зазначив Зеленський.

"Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною", – зазначив президент.

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Він повідомив, що у Києві триває рятувальна операція у Святошинському районі, де росіяни зруйнували багатоквартирний будинок. Наразі відомо про 12 загиблих та понад 100 постраждалих.

Зеленський підкреслив, що жодна країна не повинна залишатися наодинці проти таких загроз і нагадав, що під час масованого удару по містах 24 квітня Росія використала більш ніж 200 засобів ураження – ракет і ударних дронів.

За словами президента, потрібен реальний тиск на Росію, щоб це припинилося. Кремль має піти на повне та безумовне припинення ударів.

"Навіть у розпал міжнародних дипломатичних зусиль, щоб зупинити цю війну, Росія продовжує вбивати цивільних. Це означає, що Путін не боїться... І щоб реально гарантувати безпеку нашим людям, ми потребуємо зміцнення нашого повітряного щита. Дякую всім у світі, хто допомагає", – зазначив Зеленський.

Перед цим Reuters із посиланням на інформацію від співрозмовника в українських військових колах повідомляло, що Росія вдарила по Києву ракетою, отриманою від Північної Кореї. Ймовірно, йдеться про KN-23.