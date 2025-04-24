Під російським обстрілом уночі була залізнична інфраструктура – фото
У ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема під обстрілом перебувала і залізнична інфраструктура. Про це повідомила Укрзалізниця.
У результаті комбінованої атаки поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.
Також у Києві й на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію та адміністративні й технічні будівлі залізниці.
Поїзди продовжують рухатися за графіком.
- У Лондоні 23 квітня зірвались переговори щодо припинення вогню в Україні за участю глав МЗС п’яти країн – на них не приїхав держсекретар США Марко Рубіо.
- Після цього Росія влаштувала масовану комбіновану атаку проти українських міст.
- Найбільше постраждав Київ. Там дев'ять загиблих і понад 70 постраждалих. Є наслідки і в Київській області.
- Також уночі РФ вдарила по Павлограду, Харкову, Запоріжжю та інших містах. Загалом відомо про наслідки в дев'яти регіонах.