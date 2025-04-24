Під російським обстрілом уночі була залізнична інфраструктура – фото

Укрзалізницяповідомила, що попри російську атаку, графік руху поїздів не змінився

Ілюстративне фото: Укрзалізниця

У ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, зокрема під обстрілом перебувала і залізнична інфраструктура. Про це повідомила Укрзалізниця.

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У результаті комбінованої атаки поранено двох залізничників: провідника у Житомирі та машиніста в Києві. Стан обох працівників задовільний, їх обстежують лікарі.

Також у Києві й на Харківщині внаслідок обстрілу пошкоджено технічну колію та адміністративні й технічні будівлі залізниці.

Поїзди продовжують рухатися за графіком.