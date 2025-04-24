Под российским обстрелом ночью была железнодорожная инфраструктура – фото
В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в том числе под обстрелом была и железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила Укрзалізниця.
В результате комбинированной атаки ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.
Также в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.
Поезда продолжают двигаться по графику.
- В Лондоне 23 апреля сорвались переговоры о прекращении огня в Украине с участием глав МИД пяти стран – на них не приехал госсекретарь США Марко Рубио.
- После этого Россия устроила массированную комбинированную атаку на украинские города.
- Больше всего пострадал Киев. Там девять погибших и более 70 пострадавших. Есть последствия и в Киевской области.
- Также ночью РФ ударила по Павлограду, Харькову, Запорожью и другим городам. Всего известно о последствиях в девяти регионах.