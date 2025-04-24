Под российским обстрелом ночью была железнодорожная инфраструктура – фото

Укрзалізниця сообщила, что несмотря на российскую атаку, график движения поездов не изменился

Иллюстративное фото: Укрзалізниця

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине, в том числе под обстрелом была и железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила Укрзалізниця.

В результате комбинированной атаки ранены два железнодорожника: проводник в Житомире и машинист в Киеве. Состояние обоих работников удовлетворительное, их обследуют врачи.

Также в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.

Поезда продолжают двигаться по графику.