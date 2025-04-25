Зеленський: Росіяни намагалися під прикриттям масованого удару розвивати штурми
Влаштовуючи масовані обстріли українських міст, Росія намагалась одночасно розвивати штурми на фронті. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського.
"Майже 150 російських атак проти наших позицій і більш ніж 4500 обстрілів, зокрема з важкого озброєння", – повідомив президент.
Найбільш жорстка ситуація – на Покровському напрямку.
"Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак", – написав Зеленський.
Зокрема він подякував бійцям 72 окремої механізованої бригади та 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, які "завдали окупанту відчутних втрат". Також відзначив "ефективні дії" 100 окремої механізованої бригади та 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії, які "проявляють необхідні стійкість та результативність".
Президент додав, що українські слідчі, криміналісти та експерти оглядають місця влучань ракет і дронів, проводять експертизи виявлених уламків, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві.
- 24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- Найбільше постраждав Київ. У Святошинському районі зруйновано будинок, відомо про 12 загиблих. Саме по Києву била ракета, ймовірно, північнокорейського виробництва. Йдеться про KN-23.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби.
- Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США.
- Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того "зупинитися".