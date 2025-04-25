Зеленский: Россияне пытались под прикрытием массированного удара развивать штурмы

Самая сложная ситуация на фронте все еще остается возле Покровска

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Устраивая массированные обстрелы украинских городов, Россия пыталась одновременно развивать штурмы на фронте. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского.

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"Почти 150 российских атак против наших позиций и более 4500 обстрелов, в том числе из тяжелого вооружения", – сообщил президент.

Наиболее жесткая ситуация – на Покровском направлении.

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"Фактически россияне пытались под прикрытием их массированного удара развивать штурмовые действия. Когда максимум наших сил было сосредоточено на защите от ракет и дронов, россияне пошли на значительную интенсификацию их наземных атак", – написал Зеленский.

В частности, он поблагодарил бойцов 72 отдельной механизированной бригады и 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, которые "нанесли оккупанту ощутимые потери". Также отметил "эффективные действия" 100 отдельной механизированной бригады и 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии, "проявляющие необходимые устойчивость и результативность".

Президент добавил, что украинские следователи, криминалисты и эксперты осматривают места попаданий ракет и дронов, проводят экспертизы обнаруженных обломков, чтобы установить полную информацию об этом оружии и критических компонентах в нем, которые были поставлены в Россию или Северную Корею из третьих стран и использованы в производстве.