Зеленський з півсотнею дипломатів вшанував пам'ять загиблих у Києві – фото
Президент Володимир Зеленський разом з дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, вшанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву 24 квітня. Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Були на місці більш ніж 50 представників посольств, також представники міжнародних організацій. Разом ушанували пам’ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї", – написав Зеленський.
Президент подякував усім державам, які підтримують Україну: Європі, Латинській Америці, Африці, Азії, Австралії й регіону Тихого океану, а також Північній Америці.
Унаслідок російського удару по будинку у Києві загинули 12 людей, понад 80 дістали поранення.
- 24 квітня 2025 року Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- Найбільше постраждав Київ. Саме по столиці била ракета, ймовірно, північнокорейського виробництва. Йдеться про KN-23.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби.
- Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США.
- Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того "зупинитися".
- Уранці 25 квітня було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку.