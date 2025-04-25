Зеленський з півсотнею дипломатів вшанував пам'ять загиблих у Києві – фото

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський разом з дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, вшанував пам'ять загиблих унаслідок російського удару по Києву 24 квітня. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Були на місці більш ніж 50 представників посольств, також представники міжнародних організацій. Разом ушанували пам’ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують у Північній Кореї", – написав Зеленський.

Президент подякував усім державам, які підтримують Україну: Європі, Латинській Америці, Африці, Азії, Австралії й регіону Тихого океану, а також Північній Америці.

Унаслідок російського удару по будинку у Києві загинули 12 людей, понад 80 дістали поранення.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Фото: Володимир Зеленський/Telegram