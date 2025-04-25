У ракеті, що вбила 12 киян, більшість іноземних компонентів були з США – Зеленський
У північнокорейській ракеті, що вбила 12 людей у Києві у ніч проти 24 квітня, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість з яких було вироблено американськими компаніями. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами глави держави, наразі триває зʼясування всіх деталей щодо ракети, "але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї".
"Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. У ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", – сказав Зеленський.
Він наголосив, що Україна вже 45 днів тому погодилася на пропозицію США щодо тиші в небі, на морі й на фронті, а також пропонувала зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень.
"Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Усе це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", – підсумував президент.
- 24 квітня Росія влаштувала проти України масовану комбіновану атаку, запустивши "Калібри", "Іскандери", Х-101, дрони – загалом 70 ракет і 145 БпЛА.
- Найбільше постраждав Київ. Саме по столиці била ракета, ймовірно, північнокорейського виробництва. Йдеться про KN-23.
- 25 квітня у Києві оголосили днем жалоби.
- Зеленський заявив, що масований удар по Україні – це тиск Росії на США.
- Трамп звернувся, ймовірно, до Путіна і закликав того "зупинитися".
- Уранці 25 квітня було завершено пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку.