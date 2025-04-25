Трамп заявил, что у него нет дедлайна для мирного соглашения. Накануне говорил другое
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает никаких дедлайнов в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, передает Clash Report. При этом накануне он говорил обратное.

"Дедлайна нет, я просто хочу сделать это как можно скорее", – сказал Трамп.

Комментируя переговорный процесс в целом, глава Белого дома выразил надежду, что "Украина и Россия продвигаются вперед", но "ситуация очень хрупкая".

Накануне, 24 апреля, во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, президент США говорил другое: "Мы долго ждем, они должны сесть за стол, и я думаю, что они достигнут мира".

Отвечая на вопрос о крайнем сроке соглашения, Трамп добавил, что "у меня есть свой срок".

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