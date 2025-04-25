Трамп заявил, что у него нет дедлайна для мирного соглашения. Накануне говорил другое
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает никаких дедлайнов в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, передает Clash Report. При этом накануне он говорил обратное.
"Дедлайна нет, я просто хочу сделать это как можно скорее", – сказал Трамп.
Trump на войне в Украине:— Clash Report (@clashreport) 25 апреля 2025
Нет лишнего времени, я имею в виду, что это может быть очень эффективным.
(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp
Комментируя переговорный процесс в целом, глава Белого дома выразил надежду, что "Украина и Россия продвигаются вперед", но "ситуация очень хрупкая".
Накануне, 24 апреля, во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, президент США говорил другое: "Мы долго ждем, они должны сесть за стол, и я думаю, что они достигнут мира".
Отвечая на вопрос о крайнем сроке соглашения, Трамп добавил, что "у меня есть свой срок".
- 24 апреля 2025 года госсекретарь США Рубио заявлял, что США показали Украине и России финишную прямую для завершения войны.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется с Россией и Зеленский это якобы понимает.