Трамп заявил, что у него нет дедлайна для мирного соглашения. Накануне говорил другое

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает никаких дедлайнов в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, передает Clash Report. При этом накануне он говорил обратное.

"Дедлайна нет, я просто хочу сделать это как можно скорее", – сказал Трамп.

Trump на войне в Украине:



Нет лишнего времени, я имею в виду, что это может быть очень эффективным.



(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp — Clash Report (@clashreport) 25 апреля 2025

Комментируя переговорный процесс в целом, глава Белого дома выразил надежду, что "Украина и Россия продвигаются вперед", но "ситуация очень хрупкая".

Накануне, 24 апреля, во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Белом доме, президент США говорил другое: "Мы долго ждем, они должны сесть за стол, и я думаю, что они достигнут мира".

Отвечая на вопрос о крайнем сроке соглашения, Трамп добавил, что "у меня есть свой срок".