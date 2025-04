Трамп заявил, что у него нет дедлайна для мирного соглашения. Накануне говорил другое

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не устанавливает никаких дедлайнов в заключении мирного соглашения между Россией и Украиной, передает Clash Report. При этом накануне он говорил обратное.

"Дедлайна нет, я просто хочу сделать это как можно скорее", – сказал Трамп.

Trump на войне в Украине:



Нет лишнего времени, я имею в виду, что это может быть очень эффективным.



(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp