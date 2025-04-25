Трамп: Крым останется с Россией, Зеленский это понимает

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Россией и украинский лидер Владимир Зеленский это понимает. Такое мнение он высказал в интервью Time, посвященном 100 дням на посту.

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У Трампа спросили, было бы для него приемлемо, если бы Крым и четыре региона Украины, частично оккупированные РФ, отошли бы Москве. Он ответил, что "нужно говорить только о Крыме, потому что о нем всегда говорят".

"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно. Это было с ними задолго до появления Трампа. Опять же, это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю это войной, которой не должно быть", — сказал Трамп.

Он повторил тезис о том, что Крым "передал" россиянам 44-й президент США Барак Обама. По словам Трампа, украинцы "держали" на полуострове россиян еще до его оккупации.

"Они [россияне] имели там свои подлодки задолго до периода, о котором мы говорим, на протяжении многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это сделал Обама. Это не было сделано Трампом", — сказал американский президент, добавив, что россияне не "забрали" бы Крым, если бы он тогда был президентом Штатов.