Трамп: Крым останется с Россией, Зеленский это понимает
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Крым останется с Россией и украинский лидер Владимир Зеленский это понимает. Такое мнение он высказал в интервью Time, посвященном 100 дням на посту.
У Трампа спросили, было бы для него приемлемо, если бы Крым и четыре региона Украины, частично оккупированные РФ, отошли бы Москве. Он ответил, что "нужно говорить только о Крыме, потому что о нем всегда говорят".
"Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это с ними давно. Это было с ними задолго до появления Трампа. Опять же, это война Обамы. Это война, которой не должно было быть. Я называю это войной, которой не должно быть", — сказал Трамп.
Он повторил тезис о том, что Крым "передал" россиянам 44-й президент США Барак Обама. По словам Трампа, украинцы "держали" на полуострове россиян еще до его оккупации.
"Они [россияне] имели там свои подлодки задолго до периода, о котором мы говорим, на протяжении многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это сделал Обама. Это не было сделано Трампом", — сказал американский президент, добавив, что россияне не "забрали" бы Крым, если бы он тогда был президентом Штатов.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.