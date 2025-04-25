Трамп: Крим залишиться з Росією, Зеленський це розуміє

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Крим залишиться з Росією й український лідер Володимир Зеленський це розуміє. Таку думку він висловив у інтерв’ю Time, присвяченому 100 дням на посаді.

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У Трампа запитали, чи було б для нього прийнятно, якби Крим та чотири регіони України, які частково окупувала РФ, відійшли б Москві. Він відповів, що "потрібно говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять".

"Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно. Це було з ними задовго до появи Трампа. Знову ж таки, це війна Обами. Це війна, якої не повинно було бути. Я називаю це війною, якої не мало бути", – сказав Трамп.

Він повторив тезис про те, що Крим "передав" росіянам 44-й президент США Барак Обама. За словами Трампа, українці "тримали" на півострові росіян ще до його окупації.

"Вони [росіяни] мали там свої підводні човни задовго до будь-якого періоду, про який ми говоримо, протягом багатьох років. Люди в Криму розмовляють переважно російською мовою. Але це зробив Обама. Це не було зроблено Трампом", – сказав американський президент, додавши, що росіяни б не "забрали" Крим, якби він був тоді президентом Штатів.