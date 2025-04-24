Рубио: США показали Украине и России финишную прямую для завершения войны
США показали Украине и России "финишную прямую" для завершения полномасштабной войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Белом доме.
По его словам, война "может быть прекращена" и Украина с Россией должны "просто согласиться с этим".
"Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи… Мы показали им финишную прямую, но им обоим нужно туда добраться", – сказал госсекретарь.
Рубио отметил, что США "сделают все возможное", чтобы помочь Киеву и Москве добраться к этой "финишной прямой". Стороны в конечном итоге они должны сказать "да".
Он также заявил, что российские атаки на Киев должны напомнить всем, почему полномасштабная война должна закончиться.
"Мы оказываем большое давление на обоих", – сказал Рубио.
- 23 апреля Reuters сообщало, что Рубио боится, что Украина снова примет жесткую позицию и прогресса переговоров не будет.
- 24 апреля Трамп заявил, что недоволен атаками Путина в разгар мирного процесса и оказывает давление на Россию "за кулисами".
- Он также обратился к Путину и призвал его остановиться после массированной атаки по Киеву и другим городам. Позже Трамп заявил, что думает, тот прислушается к нему.