Рубио: США показали Украине и России финишную прямую для завершения войны

По словам госсекретаря, атака на Киев – напоминанием, почему война РФ против Украины должна закончиться

Марко Рубио (Фото: ЕРА)

США показали Украине и России "финишную прямую" для завершения полномасштабной войны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами в Белом доме.

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По его словам, война "может быть прекращена" и Украина с Россией должны "просто согласиться с этим".

"Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи… Мы показали им финишную прямую, но им обоим нужно туда добраться", – сказал госсекретарь.

Рубио отметил, что США "сделают все возможное", чтобы помочь Киеву и Москве добраться к этой "финишной прямой". Стороны в конечном итоге они должны сказать "да".

Он также заявил, что российские атаки на Киев должны напомнить всем, почему полномасштабная война должна закончиться.

"Мы оказываем большое давление на обоих", – сказал Рубио.