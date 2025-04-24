Трамп недоволен атаками Путина в разгар мирного процесса и оказывает давление на Россию

Лидер США отметил, что он не привержен ни России, ни Украине, а просто хочет завершить войну

Йонас Гар Стере и Дональд Трамп (Фото: ЕРА//ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гансом Стёре подтвердил, что был недоволен атаками России по Украине в момент, когда пытается добиться мирного договора. По его словам, он оказывает давление на Россию, цитирует его The New York Times.

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"Мне не понравился вчерашний вечер. Я был недоволен им. Мы находимся в процессе переговоров о мире, и были выпущены ракеты", – сказал он.

Трампа спросили, введет ли он на фоне этого новые санкции против диктатора Владимира Путина, на что он не ответил. Вместо этого лидер США заявил, что хочет посмотреть, что произойдет на следующей неделе с переговорами и подчеркнул, что за кулисами оказывает большое давление на Россию.

Также Трамп отметил, что "не привержен" ни одной из сторон полномасштабной войны. По его словам, единственная цель – остановить войну и спасти жизни.

Вместе с тем он отметил, что Россия в качестве уступок предложила "прекратить захватывать всю страну".