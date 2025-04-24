Трамп недоволен атаками Путина в разгар мирного процесса и оказывает давление на Россию
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гансом Стёре подтвердил, что был недоволен атаками России по Украине в момент, когда пытается добиться мирного договора. По его словам, он оказывает давление на Россию, цитирует его The New York Times.
"Мне не понравился вчерашний вечер. Я был недоволен им. Мы находимся в процессе переговоров о мире, и были выпущены ракеты", – сказал он.
Трампа спросили, введет ли он на фоне этого новые санкции против диктатора Владимира Путина, на что он не ответил. Вместо этого лидер США заявил, что хочет посмотреть, что произойдет на следующей неделе с переговорами и подчеркнул, что за кулисами оказывает большое давление на Россию.
Также Трамп отметил, что "не привержен" ни одной из сторон полномасштабной войны. По его словам, единственная цель – остановить войну и спасти жизни.
Вместе с тем он отметил, что Россия в качестве уступок предложила "прекратить захватывать всю страну".
- 23 апреля Вэнс заявил, что для соглашения между Украиной и Россией нужны территориальные уступки с обеих сторон. 24 апреля президент Польши Дуда высказал похожую мысль. По его словам, обе страны хотят выиграть войну, но они истощены.
- Трамп после массированной атаки по Украине обратился к Путину и призвал его остановиться. Позже он заявил, что думает, тот прислушается к нему.