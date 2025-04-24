Трамп незадоволений атаками Путіна в розпал мирного процесу і чинить тиск на Росію

Лідер США зазначив, що він не прихильний ні до Росії, ні до України, а просто хоче завершити війну

Йонас Гар Стьоре та Дональд Трамп (Фото: ЕРА//ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гансом Стере підтвердив, що був незадоволений атаками Росії по Україні в момент, коли намагається досягти мирного договору. За його словами, він чинить тиск на Росію, цитує його The New York Times.

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"Мені не сподобався вчорашній вечір. Я був незадоволений ним. Ми перебуваємо в процесі переговорів про мир, і були випущені ракети", – сказав він.

Трампа запитали, чи введе він на тлі цього нові санкції проти диктатора Володимира Путіна, на що він не відповів. Натомість лідер США заявив, що хоче подивитися, що відбудеться наступного тижня з переговорами й підкреслив, що за лаштунками чинить великий тиск на Росію.

Також Трамп зазначив, що "не прихильний" до жодної зі сторін повномасштабної війни. За його словами, єдина мета – зупинити війну та врятувати життя.

Водночас він зазначив, що Росія як поступку запропонувала "припинити захоплювати всю країну".