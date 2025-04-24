Трамп: Думаю, Путін послухає мене щодо припинення ударів по Україні

За словами лідера США, він визначив для себе крайні терміни укладання мирної угоди

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до нього щодо України. Таку думку він висловив на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Я думаю, Путін послухає мене щодо припинення ударів по Україні", – сказав Трамп.

Перед цим лідер США після масованої атаки по Україні звернувся до російського диктатора і закликав його зупинитися. Трамп заявив, що незадоволений російським обстрілом Києва.

Американський президент вкотре наголосив, що Київ та Москва мають сісти за стіл переговорів, і зазначив, що вважає, що обидві сторони хочуть укласти мир.

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Також Трамп, спілкуючись із журналістами, відповів, що має свій "крайній термін" щодо мирної угоди між Україною та Росією. Але подробиць розкривати не став.