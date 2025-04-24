Трамп: Думаю, Путін послухає мене щодо припинення ударів по Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін прислухається до нього щодо України. Таку думку він висловив на зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.
"Я думаю, Путін послухає мене щодо припинення ударів по Україні", – сказав Трамп.
Перед цим лідер США після масованої атаки по Україні звернувся до російського диктатора і закликав його зупинитися. Трамп заявив, що незадоволений російським обстрілом Києва.
Американський президент вкотре наголосив, що Київ та Москва мають сісти за стіл переговорів, і зазначив, що вважає, що обидві сторони хочуть укласти мир.
Також Трамп, спілкуючись із журналістами, відповів, що має свій "крайній термін" щодо мирної угоди між Україною та Росією. Але подробиць розкривати не став.
- 24 квітня Дуда заявив, що вважає, що саме тиск із боку США допоможе Україні та Росії укласти угоду про мир.
- Повідомлялося, що Трамп може зустрітися з Путіним у травні, але не на параді.
- Також лідер США заявляв, що йому вдалося домовитись із РФ. Але він думав, що "із Зеленським буде простіше".