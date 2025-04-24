Саме тиск з боку США допоможе Україні та Росії укласти угоду про мир – Дуда
Анджей Дуда (Фото: ЕРА / ArtService)

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що тільки тиск Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом зможе зупинити російсько-українську війну. Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

"Сьогодні я можу зробити однозначний висновок: немає жодної країни, крім Сполучених Штатів, яка може зупинити Володимира Путіна. Я вірю, що президент Дональд Трамп зі своєю рішучістю може завершити цю війну", – сказав Дуда.

На думку польського президента, саме американський тиск може справді припинити війну і допомогти укласти мирну угоду, "яка буде незручна як для Росії, так і для України".

"Але, можливо, саме це і дозволить йому [миру] бути тривалим", – підсумував Дуда.

  • 22 квітня 2025 року в Європі озвучили США свої "червоні лінії" щодо угоди між Україною та Росією, повідомив глава МЗС Франції.
  • 23 квітня Axios повідомляло, що мирний план Трампа вимагає визнати окупацію Росії та відмову України від НАТО. Документ подано як "останню ініціативу" лідера США.
  • Того ж дня держсекретар США Рубіо заявив, що Вашингтон сьогодні краще розуміє позицію Росії щодо завершення війни проти України.
  • Трамп у спілкуванні з журналістами в Овальному кабінеті заявив, що Вашингтону нібито вдалося досягти угоди з Москвою щодо завершення війни проти України. Тепер, за його словами, потрібно домовитися з президентом Володимиром Зеленським.
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