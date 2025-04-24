Саме тиск з боку США допоможе Україні та Росії укласти угоду про мир – Дуда

На думку польського президента, американський тиск може допомогти досягти угоди, "яка буде незручна як для Росії, так і для України"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА / ArtService)

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що тільки тиск Сполучених Штатів на чолі з президентом Дональдом Трампом зможе зупинити російсько-українську війну. Про це він заявив в інтерв'ю Euronews.

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"Сьогодні я можу зробити однозначний висновок: немає жодної країни, крім Сполучених Штатів, яка може зупинити Володимира Путіна. Я вірю, що президент Дональд Трамп зі своєю рішучістю може завершити цю війну", – сказав Дуда.

На думку польського президента, саме американський тиск може справді припинити війну і допомогти укласти мирну угоду, "яка буде незручна як для Росії, так і для України".

"Але, можливо, саме це і дозволить йому [миру] бути тривалим", – підсумував Дуда.