Именно давление со стороны США поможет Украине и России заключить соглашение о мире – Дуда
Президент Польши Анджей Дуда уверен, что только давление Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом сможет остановить российско-украинскую войну. Об этом он заявил в интервью Euronews.
"Сегодня я могу сделать однозначный вывод: нет ни одной страны, кроме Соединенных Штатов, которая может остановить Владимира Путина. Я верю, что президент Дональд Трамп со своей решимостью может завершить эту войну", – сказал Дуда.
По мнению польского президента, именно американское давление может действительно прекратить войну и помочь заключить мирное соглашение, "которое будет неудобно как для России, так и для Украины".
"Но, возможно, именно это и позволит ему [миру] быть продолжительным", – подытожил Дуда.
- 22 апреля 2025 года в Европе озвучили США свои "красные линии" по соглашению между Украиной и Россией, сообщил глава МИД Франции.
- 23 апреля Axios сообщало, что мирный план Трампа потребовал признать оккупацию России и отказ Украины от НАТО. Документ представлен как "последняя инициатива" лидера США.
- В тот же день госсекретарь США Рубио заявил, что Вашингтон сегодня лучше понимает позицию России по завершению войны против Украины.
- Трамп при общении с журналистами в Овальном кабинете заявил, что Вашингтону якобы удалось достичь соглашения с Москвой о завершении войны против Украины. Теперь, по его словам, нужно договориться с президентом Владимиром Зеленским.