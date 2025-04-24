Именно давление со стороны США поможет Украине и России заключить соглашение о мире – Дуда

По мнению польского президента, американское давление может помочь достичь соглашения, "которое будет неудобно как для России, так и для Украины"

Анджей Дуда (Фото: ЕРА / ArtService)

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что только давление Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом сможет остановить российско-украинскую войну. Об этом он заявил в интервью Euronews.

"Сегодня я могу сделать однозначный вывод: нет ни одной страны, кроме Соединенных Штатов, которая может остановить Владимира Путина. Я верю, что президент Дональд Трамп со своей решимостью может завершить эту войну", – сказал Дуда.

По мнению польского президента, именно американское давление может действительно прекратить войну и помочь заключить мирное соглашение, "которое будет неудобно как для России, так и для Украины".

"Но, возможно, именно это и позволит ему [миру] быть продолжительным", – подытожил Дуда.