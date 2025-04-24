Дуда считает, что Украина должна будет "в некотором смысле пойти на уступки" ради мира
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине придется пойти на некоторые уступки для завершения войны. Такое мнение он высказал в интервью Euronews.
"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", – сказал польский президент.
Дуда отметил, что Украина также "должна будет в известном смысле пойти на уступки". В то же время он затруднился ответить на вопрос, в какой степени.
"Война истощает Россию, Владимир Путин играет в очень рискованную игру. Она ужасно истощает Украину. Эти страны хотят прекратить войну. Каждая из них стремится победить, и это естественно", – подытожил президент Польши.
- По итогам встречи в Париже 17 апреля 2025 года делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру.
- Глава МИД Сибига назвал красные линии Украины – страна не признает оккупированные территории и не ограничит армию.