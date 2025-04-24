Дуда считает, что Украина должна будет "в некотором смысле пойти на уступки" ради мира

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/ArtService)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине придется пойти на некоторые уступки для завершения войны. Такое мнение он высказал в интервью Euronews.

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"Это должен быть компромисс. Я имею в виду, что де-факто этот мир, по моему личному мнению, должен свестись к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что она выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет пойти на уступки", – сказал польский президент.

Дуда отметил, что Украина также "должна будет в известном смысле пойти на уступки". В то же время он затруднился ответить на вопрос, в какой степени.

"Война истощает Россию, Владимир Путин играет в очень рискованную игру. Она ужасно истощает Украину. Эти страны хотят прекратить войну. Каждая из них стремится победить, и это естественно", – подытожил президент Польши.