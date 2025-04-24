Зеленский – на вопрос о "компромиссах": Сесть за стол переговоров с РФ – уже компромисс
То, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией после того, как будет согласовано полное прекращение огня, является "большим компромиссом" с ее стороны. Об этом на пресс-конференции с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой заявил Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос, готова ли Украина идти на компромиссы для завершения войны, Зеленский сказал: "На нас напали. У нас оккупировали территории. Убиты тысячи, десятки тысяч людей, заживо похоронены много детей и взрослых. И то, что Украина готова сесть за стол переговоров после прекращения огня с террористами, которые все это устроили исключительно на нашей земле, это большой компромисс".
Глава государства в очередной раз подчеркнул, что первым шагом для завершения войны должно быть полное, безусловное прекращение огня. "Все страны на это соглашаются, кроме России".
Далее Украина хочет вернуть похищенных Россией детей и провести обмен в формате "всех на всех": военных, гражданских, журналистов и т.д.
"Мы не хотим от этого отказываться, и это красная линия. Кому она мешает? Что здесь неправильного?" – сказал Зеленский.
- По итогам встречи в Париже 17 апреля 2025 года делегации Украины, США, Франции, Великобритании и Германии согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру.
- Глава МИД Сибига назвал красные линии Украины – страна не признает оккупированные территории и не ограничит армию.