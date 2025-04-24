Зеленського запитали про "компроміси". Каже: Сісти за стіл переговорів з РФ – вже компроміс

Президент окреслив червоні лінії у переговорах та наголосив: Росія – терорист, і сісти за стіл переговорів з нею для України є "великим компромісом"

Володимир Зеленський та Сиріл Рамафоса (Фото: ОП)

Те, що Україна готова сісти за стіл переговорів з Росією після того, як буде погоджено повне припинення вогню, є "великим компромісом" з її боку. Про це на пресконференції з південноафриканським президентом Сирілом Рамафосою заявив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи готова Україна йти на компроміси для завершення війни, Зеленський сказав: "На нас напали. У нас окупували території. Вбиті тисячі, десятки тисяч людей, живцем поховано багато дітей та дорослих. І те, що Україна готова сісти за стіл переговорів після припинення вогню з терористами, які все це влаштували виключно на нашій землі, це великий компроміс".

Глава держави вкотре наголосив, що першим кроком для завершення війни має бути повне, безумовне припинення вогню. За його словами, "усі країни на це погоджуються, окрім Росії".

Далі – Україна хоче повернути викрадених Росією дітей та провести обмін у форматі "усіх на усіх": військових, цивільних, журналістів тощо.

"Ми не хочемо від цього відмовлятися, і це червона лінія. Кому вона заважає? Що тут неправильного?" – сказав Зеленський.