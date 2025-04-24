Дуда вважає, що Україна повинна буде "у певному сенсі піти на поступки" заради миру

Анджей Дуда (Фото: ЕРА/ArtService)

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні доведеться піти на певні поступки для завершення війни. Таку думку він висловив у інтерв'ю Euronews.

"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", – сказав польський президент.

Дуда зазначив, що Україна також "повинна буде в певному сенсі піти на поступки". Водночас він не зміг відповісти на запитання, якою мірою.

"Війна виснажує Росію, Володимир Путін грає в дуже ризиковану гру. Вона жахливо виснажує Україну. Ці країни хочуть припинити війну. Кожна з них прагне перемогти, і це природно", – підсумував президент Польщі.