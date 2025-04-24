Дуда вважає, що Україна повинна буде "у певному сенсі піти на поступки" заради миру
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україні доведеться піти на певні поступки для завершення війни. Таку думку він висловив у інтерв'ю Euronews.
"Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен звестися до того, що жодна зі сторін не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде піти на поступки", – сказав польський президент.
Дуда зазначив, що Україна також "повинна буде в певному сенсі піти на поступки". Водночас він не зміг відповісти на запитання, якою мірою.
"Війна виснажує Росію, Володимир Путін грає в дуже ризиковану гру. Вона жахливо виснажує Україну. Ці країни хочуть припинити війну. Кожна з них прагне перемогти, і це природно", – підсумував президент Польщі.
- За підсумками зустрічі у Парижі 17 квітня 2025 року делегації України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру.
- Глава МЗС Сибіга назвав червоні лінії України – країна не визнає окуповані території та не обмежить армію.