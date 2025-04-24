Трамп: Думаю, Путин послушает меня о прекращении ударов по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к нему в вопросе Украины. Такое мнение он выразил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.
"Я думаю, Путин послушает меня о прекращении ударов по Украине", – сказал Трамп.
Перед этим лидер США после массированной атаки по Украине обратился к российскому диктатору и призвал его остановиться. Трамп заявил, что не доволен российскими обстрелами Киева.
Американский президент в очередной раз подчеркнул, что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров, и отметил, что считает, что обе стороны хотят заключить мир.
Также Трамп, общаясь с журналистами, ответил, что у него есть свой "крайний срок" по мирному соглашению между Украиной и Россией. Но подробностей раскрывать не стал.
- 24 апреля Дуда заявил, что считает, что именно давление со стороны США поможет Украине и России заключить соглашение о мире.
- Сообщалось, что Трамп может встретиться с Путиным в мае, но не на параде.
- Также лидер США заявлял, что ему удалось договориться с РФ. Но он думал, что "с Зеленским будет проще".