Трамп: Думаю, Путин послушает меня о прекращении ударов по Украине

По словам лидера США, он определил для себя крайние сроки заключения мирного соглашения

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к нему в вопросе Украины. Такое мнение он выразил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

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"Я думаю, Путин послушает меня о прекращении ударов по Украине", – сказал Трамп.

Перед этим лидер США после массированной атаки по Украине обратился к российскому диктатору и призвал его остановиться. Трамп заявил, что не доволен российскими обстрелами Киева.

Американский президент в очередной раз подчеркнул, что Киев и Москва должны сесть за стол переговоров, и отметил, что считает, что обе стороны хотят заключить мир.

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Также Трамп, общаясь с журналистами, ответил, что у него есть свой "крайний срок" по мирному соглашению между Украиной и Россией. Но подробностей раскрывать не стал.