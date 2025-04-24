Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму для завершення війни

За словами держсекретаря, атака на Київ – нагадуванням, чому війна РФ проти України має закінчитися

Марко Рубіо (Фото: ЕРА)

США показали Україні та Росії "фінішну пряму" для завершення повномасштабної війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Білому домі.

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За його словами, війна "може бути припинена", і Україна з Росією повинні "просто погодитися з цим".

"Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї… Ми показали їм фінішну пряму, але їм обом потрібно туди дістатися", – сказав держсекретар.

Рубіо зазначив, що США "зроблять все можливе", щоб допомогти Києву та Москві дістатися цієї "фінішної прямої". Сторони зрештою повинні сказати "так".

Він також заявив, що російські атаки на Київ мають нагадати всім, чому повномасштабна війна має закінчитись.

"Ми чинимо великий тиск на обох", – сказав Рубіо.