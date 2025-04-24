Рубіо: США показали Україні та Росії фінішну пряму для завершення війни
США показали Україні та Росії "фінішну пряму" для завершення повномасштабної війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами у Білому домі.
За його словами, війна "може бути припинена", і Україна з Росією повинні "просто погодитися з цим".
"Ми показали їм шлях уперед. Ми обговорили ці ідеї… Ми показали їм фінішну пряму, але їм обом потрібно туди дістатися", – сказав держсекретар.
Рубіо зазначив, що США "зроблять все можливе", щоб допомогти Києву та Москві дістатися цієї "фінішної прямої". Сторони зрештою повинні сказати "так".
Він також заявив, що російські атаки на Київ мають нагадати всім, чому повномасштабна війна має закінчитись.
"Ми чинимо великий тиск на обох", – сказав Рубіо.
- 23 квітня Reuters повідомляло, що Рубіо боїться, що Україна знову прийме жорстку позицію, і прогресу в переговорах не буде.
- 24 квітня Трамп заявив, що незадоволений атаками Путіна в розпал мирного процесу і чинить тиск на Росію "за лаштунками".
- Він також звернувся до Путіна та закликав його зупинитися після масованої атаки по Києву та іншим містам. Пізніше Трамп заявив, що думає, що той прислухається до нього.