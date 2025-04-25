Трамп заявив, що не має дедлайну для мирної угоди між Україною та РФ. Напередодні казав інше

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не встановлює жодних дедлайнів в укладанні мирної угоди між Росією й Україною, передає Clash Report. Однак напередодні він казав зворотне.

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"Дедлайну немає, я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.

Trump on the war in Ukraine:



No deadline, I just want to get it done as fast as possible.



(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp — Clash Report (@clashreport) April 25, 2025

Коментуючи переговорний процес загалом, очільник Білого дому висловив сподівання, що "Україна та Росія просуваються вперед", але "ситуація дуже крихка".

Напередодні, 24 квітня, під час зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Білому домі, президент США казав інше: "Ми довго чекаємо, вони мають сісти за стіл, і я думаю, що вони досягнуть миру".

Відповідаючи на запитання про крайній термін угоди, Трамп додав, що "у мене є свій власний термін".