Трамп заявив, що не має дедлайну для мирної угоди між Україною та РФ. Напередодні казав інше
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не встановлює жодних дедлайнів в укладанні мирної угоди між Росією й Україною, передає Clash Report. Однак напередодні він казав зворотне.
"Дедлайну немає, я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.
Trump on the war in Ukraine:— Clash Report (@clashreport) April 25, 2025
No deadline, I just want to get it done as fast as possible.
(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp
Коментуючи переговорний процес загалом, очільник Білого дому висловив сподівання, що "Україна та Росія просуваються вперед", але "ситуація дуже крихка".
Напередодні, 24 квітня, під час зустрічі з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре в Білому домі, президент США казав інше: "Ми довго чекаємо, вони мають сісти за стіл, і я думаю, що вони досягнуть миру".
Відповідаючи на запитання про крайній термін угоди, Трамп додав, що "у мене є свій власний термін".
- 24 квітня 2025 року держсекретар США Рубіо заявляв, що США показали Україні та Росії фінішну пряму для завершення війни.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться із Росією і Зеленський це нібито розуміє.