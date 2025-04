Трамп заявив, що не має дедлайну для мирної угоди між Україною та РФ. Напередодні казав інше

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не встановлює жодних дедлайнів в укладанні мирної угоди між Росією й Україною, передає Clash Report. Однак напередодні він казав зворотне.

"Дедлайну немає, я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.

Trump on the war in Ukraine:



No deadline, I just want to get it done as fast as possible.



(He said that he had a deadline yesterday) pic.twitter.com/udLwkxJ7Pp