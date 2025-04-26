США погодилися надати гарантії безпеки "коаліції охочих" – The Telegraph

Обговорюється підтримка європейського контингенту на землі, у повітрі та на морі

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

США неофіційно погодилися надати гарантії безпеки європейським країнам, які планують надіслати своїх військових в Україну для стримування Росії після припинення вогню. Йдеться про розвідувальну та матеріально-технічну допомогу. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на неназваних британських високопосадовців.

Обговорюється підтримка європейського контингенту на землі, у повітрі та на морі. Поки що переговори ведуться у приватному порядку.

Як повідомляє видання, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер два місяці тиснув на президента США Дональда Трампа щодо таких гарантій.

У коментарі The Telegraph прем'єр Британії підтвердив, що прогрес у питанні гарантій безпеки від США є.

"Тривають дискусії, і він [Трамп] неодноразово казав, що буде за нас, як ви знаєте. І я чітко сказав, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити", – сказав Стармер.

Однією з обговорених форм американської допомоги є обмін розвідданими. Інша – матеріально-технічне забезпечення.

Європейським літакам, військовим кораблям і військовим на землі знадобляться ланцюги постачання і допомога в розумінні переміщень Росії в Україні та за її межами, зазначає видання.

Чи будуть Сполучені Штати втручатися, якщо військові "коаліції охочих" зазнають нападу з боку Росії, залишається невідомим.

Раніше Трамп відмовився прямо пообіцяти, що Вашингтон буде готовий прийти на допомогу європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу російських військ під час забезпечення миру в Україні.