Ватикан порушив протокол, аби посадити Зеленського у перший ряд з Трампом і Макроном – The Telegraph

Елена и Владимир Зеленские во время мессы за римским папой Франциском 26 апреля 2025 года (Фото: RICCARDO ANTIMIANI / EPA)

Ватикан порушив протокол, аби забезпечити президенту Володимиру Зеленському місце у першому ряду разом з його колегами Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном під час похорону папи римського Франциска. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

"Пан Зеленський прибув до Риму разом зі своєю дружиною Оленою Зеленською на тлі очікувань прориву в мирних переговорах щодо України. Лідера країни, зруйнованої війною, зустріли спонтанними оплесками, коли він зайняв своє місце на площі Святого Петра після короткої зустрічі з паном Трампом для їхніх перших переговорів після сварки в Овальному кабінеті", – передає медіа.

Судячи з усього, Ватикан вжив спеціальних заходів, аби забезпечити Зеленському помітне місце в центрі уваги на церемонії, де більшість лідерів були розсаджені згідно з назвою їхньої країни й тим, чи є вони главами держав чи урядів.

За правилами, світові лідери мали сидіти за алфавітним порядком відповідно до назви своєї країни французькою мовою (традиційною мовою дипломатії на момент укладення протоколів).

Згідно з цим, Зеленський міг би розраховувати на те, що сидітиме у третьому ряду, або навіть далі. Проте президент України сидів у першому ряду, за 11 місць від Трампа.

Ватикан не заперечив The Telegraph, що протокольні правила були порушені.

"Я вірю, що вони (організатори. – Ред.) заповнили вакантне місце", – заявив медіа речник Святого Престолу Маттео Бруні.

Під час церемонії між Зеленським та Трампом були, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, Макрон разом з дружиною Бріджит та голова Фінляндії Александр Стубб. Ліворуч від Зеленського сидів Майкл Гіґґінс, президент Ірландії, що, схоже, доводить те, що протокольні правила були порушені, аби забезпечити очільнику України видне місце, зазначає газета.

Водночас, додає The Telegraph, у розсадженні інших політиків правила протоколу суворо дотримувалися.

Президент США Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато". Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".

Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими санкціями після останніх ударів РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.