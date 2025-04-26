Папу римского Франциска похоронили в базилике Пресвятой Марии в Риме – видео, фото
Папу римского Франциска похоронили в базилике Санта Мария Маджоре в Риме, сообщил информационный портал Святого Престола Vatican News.
"После конечной молитвы гроб был опечатан печатями Камерленга, Префектуры Папского дома, Бюро Папских литургических богослужений и Капитулы базилики Пресвятой Марии", – говорится в сообщении.
Окропленный освященной водой гроб Франциска положили в саркофаг. После этого нотарь (писарь) капитулы базилики приготовил акт о погребении папы, зачитал документ присутствующим – и его подписали свидетели.
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