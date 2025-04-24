Папа Франциск ушел "без страданий". Врач раскрыл подробности его смерти

По словам доктора, после госпитализации в феврале медики понимали, что понтифик уже не будет прежним

Прощание с Франциском (Фото: EPA / NOEMI BRUZAK )

Папа римский Франциск умер от инсульта, но "без страданий" и у себя дома. Об этом в интервью La Repubblica рассказал врач римской клиники "Джемелли" Серджио Альфьери.

По его словам, Франциск болел несколько недель в начале 2025 года, прежде чем в феврале его удалось уговорить лечь в больницу с двусторонней пневмонией.

"Он был очень зол. Ему хотелось бы остаться максимум на 24 часа, а затем вернуться к своему графику", – рассказал Альфьери.

По его словам, 21 апреля, около 05:00 (06:00 по Киеву), Франциск проснулся, чтобы выпить стакан воды, но медсестра заметила, что с ним что-то не так. Папа римский затруднялся с ответом, поэтому вызвали врача-реаниматолога, который постоянно дежурит в Ватикане.

"Мне позвонили около 05:30, и я приехал через четверть часа. Я нашел его с кислородом и капельницей. Я послушал легкие, они были чистыми, хрипов не было. Его глаза были открыты, но он не реагировал ни на вопросы, ни на боль от уколов. Он уже был в коме. Его пульс замедлялся, а дыхание становилось все более поверхностным. Он умер без страданий, у себя дома", – рассказал врач.

На вопрос о том, можно ли было что-то сделать в тот день, чтобы спасти папу римского, Альфьери ответил, что он бы умер при попытке транспортировать его в больницу. Если бы его довезли и сделали КТ (компьютерную томограмму), то врачи получили бы более точный диагноз, но "не более".

"Это был один из тех инсультов, которые уносят тебя через час. Возможно, произошла эмболия, которая закупорила кровеносный сосуд в мозге. Возможно, было кровотечение. Подобные события могут произойти с каждым, но пожилые люди подвержены большему риску, особенно если они мало двигаются", – подчеркнул врач.

По его словам, Франциск "неожиданным образом" пережил госпитализацию минувшей зимой, однако медики уже тогда знали, что он "не будет прежним". Инфекция оставила рубцы на его легких, но благодаря физиотерапии ему стало лучше, отметил доктор.

"Я посетил его в субботу и нашел его состояние хорошим. Я не думал, что это будет последняя встреча", – сказал Альфьери.