Зеленский с первой леди приедет на похороны папы Франциска

Известно, что похороны понтифика запланированы на 26 апреля. Там будут мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой планируют прибыть на похороны папы римского Франциска. Об этом журналистам сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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"Планируется визит президента вместе с первой леди", – сказал он.

Похоронная месса римского папы состоится в субботу, 26 апреля на площади святого Петра. После мессы тело понтифика перевезут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

На церемонии также будут присутствовать президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.

Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля 2025 года. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.

Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.

Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.