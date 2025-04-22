Зеленский с первой леди приедет на похороны папы Франциска
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой планируют прибыть на похороны папы римского Франциска. Об этом журналистам сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Планируется визит президента вместе с первой леди", – сказал он.

Похоронная месса римского папы состоится в субботу, 26 апреля на площади святого Петра. После мессы тело понтифика перевезут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

На церемонии также будут присутствовать президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.

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