Зеленский с первой леди приедет на похороны папы Франциска
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой планируют прибыть на похороны папы римского Франциска. Об этом журналистам сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Планируется визит президента вместе с первой леди", – сказал он.
Похоронная месса римского папы состоится в субботу, 26 апреля на площади святого Петра. После мессы тело понтифика перевезут в базилику Санта Мария Маджоре для погребения.
На церемонии также будут присутствовать президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания.
- Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля 2025 года. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.
- Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.
- Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.
Читайте также