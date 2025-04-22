Зеленський з першою леді приїде на похорон папи Франциска
Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою планують прибути на похорон папи римського Франциска. Про це журналістам повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин.
"Планується візит президента разом з першою леді", – сказав він.
Похоронна меса папи римського відбудеться у суботу, 26 квітня на площі святого Петра. Після меси тіло понтифіка перевезуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.
На церемонії також будуть присутні президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія.
- Папа римський Франциск помер уранці 21 квітня 2025 року. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл.
- Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.
- Газета La Repubblica писала, що причиною смерті Франциска міг стати інсульт. Згодом цю інформацію підтвердили у Ватикані.
Читайте також