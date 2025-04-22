Зеленський з першою леді приїде на похорон папи Франциска
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою планують прибути на похорон папи римського Франциска. Про це журналістам повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Планується візит президента разом з першою леді", – сказав він.

Похоронна меса папи римського відбудеться у суботу, 26 квітня на площі святого Петра. Після меси тіло понтифіка перевезуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

На церемонії також будуть присутні президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія.

Читайте також
Папа Франциск помер. Хто буде наступним
Володимир ЗеленськийОлена ЗеленськаФранцискпапа римськийпохорон