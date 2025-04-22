Зеленський з першою леді приїде на похорон папи Франциска

Відомо, що похорон понтифіка запланований на 26 квітня. Там будуть світові лідери, зокрема президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою планують прибути на похорон папи римського Франциска. Про це журналістам повідомив радник глави держави з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"Планується візит президента разом з першою леді", – сказав він.

Похоронна меса папи римського відбудеться у суботу, 26 квітня на площі святого Петра. Після меси тіло понтифіка перевезуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

На церемонії також будуть присутні президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія.

Папа римський Франциск помер уранці 21 квітня 2025 року. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл.

Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.

Газета La Repubblica писала, що причиною смерті Франциска міг стати інсульт. Згодом цю інформацію підтвердили у Ватикані.