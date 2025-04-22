У Ватикані визначилися з датою похорон папи Франциска

Від середи 23 квітня люди зможуть попрощатися з понтифіком у базиліці Святого Петра

Портрет папи римського Франциска (Фото: ЕРА/Juan Carlos Hidalgo)

Похорон папи римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. Про це повідомили у Ватикані, пише Vatican News.

У середу, 23 квітня, о 09:00 за місцевим часом тіло папи Франциска буде перенесене до базиліки Святого Петра. Там його труна буде виставлена до похорону, щоб люди могли вшанувати пам'ять.

Похоронна меса Франциска ж відбудеться 26 квітня о 10:00 на площі святого Петра. Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а співслужитимуть патріархи, кардинали та священники з усього світу. Після меси тіло понтифіка перевезуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.

Папа римський Франциск помер уранці 21 квітня 2025 року. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл.

Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.

Газета La Repubblica писала, що причиною смерті Франциска міг стати інсульт. Згодом цю інформацію підтвердили у Ватикані.