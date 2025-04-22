У Ватикані визначилися з датою похорон папи Франциска
Похорон папи римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня. Про це повідомили у Ватикані, пише Vatican News.
У середу, 23 квітня, о 09:00 за місцевим часом тіло папи Франциска буде перенесене до базиліки Святого Петра. Там його труна буде виставлена до похорону, щоб люди могли вшанувати пам'ять.
Похоронна меса Франциска ж відбудеться 26 квітня о 10:00 на площі святого Петра. Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а співслужитимуть патріархи, кардинали та священники з усього світу. Після меси тіло понтифіка перевезуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання.
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