45-річний кардинал українського походження долучиться до обрання нового папи римського

Микола Бичок, по центру (Фото: ЕРА/FABIO FRUSTACI)

Кардинал українського походження Микола Бичок, 45-річний єпископ Мельбурна, стане одним із небагатьох католицьких лідерів, які візьмуть участь у папському конклаві для вибору наступного папи римського. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Бичок зараз вирушає на Близький Схід для паломництва. Однак після цього він планує поїхати до Риму на похорон Папи Франциска та взяти участь у папському конклаві.

У заяві кардинал Бичок віддав належне Франциску як "папі для маргіналізованих і тих, хто на периферії".

"Він був людиною простого благочестя, який прагнув наблизити церкву до людей. Він вільно віддавав свої дари та мав унікальний особистий підхід до всіх, кого зустрічав. Папа Франциск був папою миру. У світі, спустошеному війною, він закликав до миру та справедливості", – сказав він, висловивши подяку за заклики Франциска до миру в Україні.

Народжений в Україні, Бичок став першим австралійським кардиналом з 2003 року. Він є одним із близько 135 кардиналів, які мають право голосувати на конклаві. Бичок також попросив молитися за кардиналів, щоб вони обрали гідного наступника папи Франциска.

Кардинал також висловив підтримку Україні, зазначивши, що російська агресія є геноцидом українського народу: "Це справді геноцид нашого народу, тому що Росія перебуває у режимі війни, з армією, з солдатами, і вони вбивають наших людей".

Як зазначає The Guardian, велику частину свого служіння він присвятив Україні, а також закликав католиків шукати розраду у вірі в цей складний час.